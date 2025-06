Thunderbolts* | Scarlett Johansson ha chiesto di rimuovere il suo nome dalla lista dei produttori

Scarlett Johansson, celebre per il suo ruolo di Black Widow, sorprende i fan rivelando un intrigante retroscena su Thunderbolts. In un'intervista con David Harbour, l’attrice ha confessato di aver chiesto ai Marvel Studios di rimuovere il suo nome dalla lista dei produttori del film, lasciando intendere alcune dinamiche inaspettate dietro le quinte del progetto MCU. La rivelazione di Scarlett…

L'attrice Scarlett Johansson, amata interprete di Black Widow, ha svelato un curioso dettaglio legato al film Thunderbolts*. Scarlett Johansson ha rivelato di aver chiesto ai Marvel Studios di rimuovere il suo nome dalla lista dei produttori del film Thunderbolts. In una conversazione con David Harbour svolta per il magazine Interview, la star di Black Widow ha rivelato il retroscena relativo al progetto del MCU. La rivelazione di Scarlett David Harbour stava parlando di Thunderbolts* sostenendo che il personaggio di Natasha era presente 'ovunque in questo film', chiedendo poi alla collega se lo avesse visto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Thunderbolts*: Scarlett Johansson ha chiesto di rimuovere il suo nome dalla lista dei produttori

In questa notizia si parla di: thunderbolts - scarlett - johansson - chiesto

Scottature da crediti: scarlett johansson parla del suo ruolo in thunderbolts - scottature da crediti, con Scarlett Johansson che si distacca dal progetto Thunderbolts. La famosa attrice, nota per aver interpretato ruoli iconici dell’Universo Marvel, ha annunciato la sua decisione di non partecipare più al film.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Thunderbolts*: Scarlett Johansson ha chiesto di rimuovere il suo nome dalla lista dei produttori; Thunderbolts*, Florence Pugh omaggia Scarlett Johansson: Spero di renderla orgogliosa; Thunderbolts*: la rivincita degli antieroi Marvel è una piacevole sorpresa.

Thunderbolts*: Scarlett Johansson ha chiesto di rimuovere il suo nome dalla lista dei produttori - Scarlett Johansson ha rivelato di aver chiesto ai Marvel Studios di rimuovere il suo nome dalla lista dei produttori del film Thunderbolts.

Scarlett Johansson non esclude un ritorno nel MCU, ma come regista - è stata coinvolta anche come produttrice di Thunderbolts*, il recente film Marvel che ha mostrato la nascita di ...