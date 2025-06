Theo Hernandez saluta il Milan? Spunta fuori un nuovo grande piano rossonero per l’estate La situazione

Le voci su Theo Hernandez e il Milan si fanno sempre più insistenti, alimentate da un'intervista del suo entourage a Marca che rivela la volontà del giocatore di cambiare aria. Mentre si delineano i dettagli di un grande piano rossonero per l’estate, il futuro del terzino francese si fa incerto: tra offerte e strategie di mercato, il club si prepara a una svolta decisiva. La situazione promette di tenere tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo colpo di scena.

Theo Hernandez andrà a dal Milan? Stilato il prezzo per il terzino rossonero tra possibili offerte e una situazione da migliorare Le voci di mercato su Theo Hernandez diventano ogni giorno più insistenti. A infiammare le speculazioni è stata un’intervista rilasciata dal suo entourage a Marca, in cui è emersa chiaramente la volontà del giocatore: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Theo Hernandez saluta il Milan? Spunta fuori un nuovo grande piano rossonero per l’estate. La situazione

