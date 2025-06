Theo Hernandez Juventus il Milan passa alle maniere forti | o arrivano offerte da 30 milioni di euro o questo rischio è concreto! Cosa balena nella testa dei dirigenti rossoneri…

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è in bilico: il club rossonero si prepara a una stretta decisa, con l’eventualità di mettere sul piatto 30 milioni di euro o affrontare un rischio concreto di perdita. La tensione tra le parti si fa palpabile, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione. Ma cosa decideranno i dirigenti milanisti? La risposta potrebbe cambiare le sorti del mercato estivo e ...

Theo Hernandez Juventus: il francese rischia questo clamoroso epilogo, se non dovessero arrivare offerte da 30 milioni di euro al Milan. Theo Hernandez e il Milan sono ufficialmente ai ferri corti. Il terzino francese vorrebbe andare via, essendo forte di un accordo con l’Atletico Madrid e potendo godere dell’interesse del calciomercato Juventus. Tuttavia, il club rossonero non ha intenzione di cedere così facilmente il proprio numero 19. Stando a quanto espresso su X da Daniele Longo, la dirigenza del Diavolo vorrebbe introitare almeno 30 milioni di euro. Nel caso non dovessero arrivare proposte di questo tipo, si profila un rischio: quello che il transalpino finisca fuori rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com