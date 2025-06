’The Perticars’, la band più amata compie 25 anni.

Festeggiamo i 25 anni di ‘The Perticars’, una delle band più amate delle Marche e orgoglio di Marotta. Da un quarto di secolo, questa formazione ha conquistato il cuore del pubblico con oltre 300 concerti live, portando energia e talento in ogni nota. Un traguardo che riflette passione, dedizione e un legame forte con la comunità locale. Ora, prepariamoci a rivivere questa straordinaria avventura musicale e i momenti più belli della loro carriera!

Compie 25 anni una delle band musicali più amate delle Marche e 'made in Marotta'. Cinque lustri di concerti live, in totale più di 300, per 'The Perticars' (foto): Luca Garbatini (chitarra solista); Federico Ciavarini (basso e contrabbasso); Alessandro Cerioni (voce); Carlo Diotallevi (chitarra), ben noto anche come attuale vicesindaco di Mondolfo e per il lungo impegno nella politica locale; Giovanni Giuliani (sax); e Stefano Colletto (batteria). Una band unica nel suo genere, che si ispira al rock 'n' roll e spazia con un ritmo travolgente tra i grandi classici italiani e internazionali, tutti rigorosamente da ballare.