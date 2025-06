The last of us stagione 3 si concentra su abby secondo neil druckmann

L’attesa cresce: Neil Druckmann ha annunciato che la terza stagione di The Last of Us si focalizzerà su Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, offrendo un nuovo punto di vista e una narrazione ancora più avvincente. Questa scelta audace promette di esplorare profondamente il personaggio e di arricchire l’universo già amatissimo dai fan. Un nuovo capitolo che inaugura un’epoca di sorprese e scoperte, portando la serie televisiva a nuovi livelli di coinvolgimento.

La serie televisiva The Last of Us, basata sull'omonimo videogioco, si distingue per la sua narrazione coinvolgente e per le scelte creative fatte dai produttori. La terza stagione si concentrerà su un nuovo personaggio, Abby, interpretata da Kaitlyn Dever. Questa decisione rappresenta una svolta significativa rispetto alle stagioni precedenti, ampliando ulteriormente il panorama narrativo della serie. annuncio ufficiale sulla terza stagione di The Last of Us. conferma del focus su abby e la libertà creativa. Durante un panel dedicato ai contenuti originali, Neil Druckmann, co-creatore della serie, ha annunciato che la prossima stagione sarà incentrata sulla figura di Abby.

annuncio ufficiale sulla trama di "the last of us" stagione 3 Le prime indiscrezioni riguardanti la prossima stagione della popolare serie HBO The Last of Us stanno emergendo con chiarezza, rivelando un focus centrale sulla figura di Abby, interpretata da Kaitly

The Last of Us 2 si chiude così. Il punto di arrivo (forse) del percorso di Ellie coincide con il punto di partenza di quello di Abby.

