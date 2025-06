The Last of Us – Stagione 3 | Neil Druckmann conferma che sarà incentrata su Abby

La terza stagione di The Last of Us si prepara a sorprendere i fan: Neil Druckmann ha confermato che sarà incentrata su Abby, interpretata da Kaitlyn Dever. Durante un panel FYC, il co-creatore ha sottolineato come la libertà creativa offerta dalla HBO abbia permesso di esplorare nuove prospettive e approfondire i personaggi in modo innovativo. Un cambiamento audace che promette emozioni intense e rivelazioni sorprendenti. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova avventura.

Il co-creatore di The Last of Us, Neil Druckmann ha confermato durante il panel FYC che la terza stagione sarà incentrata sul personaggio di Kaitlyn Dever, Abby. Come riportato da Variety, discutendo della libertà creativa concessa dalla HBO alla serie, Druckmann ha dichiarato: “ Non riesco a credere che ci abbiano permesso di strutturare la serie in questo modo, ovvero che abbiamo appena concluso la seconda stagione e la terza stagione avrà come protagonista – attenzione spoiler – Kaitlyn ”. La seconda stagione si è infatti conclusa con un cambio di prospettiva dal personaggio di Bella Ramsey, Ellie, ad Abby. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

