Il mondo di The Last of Us si prepara a sorprenderci ancora: Neil Druckmann annuncia un cambio di rotta fondamentale per la terza stagione dello show. La narrazione si concentrerà interamente su Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, promettendo una prospettiva inedita e coinvolgente. Questo nuovo approccio potrebbe rivoluzionare la nostra percezione della storia e dei personaggi, aprendo le porte a sviluppi sorprendenti e emozionanti. Restate sintonizzati: la rivoluzione è alle porte.

Neil Druckmann ha confermato che la terza stagione subirà un cambio di direzione cruciale per la narrazione dei nuovi episodi Il co-creatore di The Last of Us, Neil Druckmann, ha confermato al panel organizzato per la promozione della serie alla stagione dei premi che la terza stagione cambierà direzione rispetto a quanto visto finora. I nuovi episodi, infatti, saranno incentrati completamente sul personaggio di Abby, interpretato da Kaitlyn Dever nella serie. Parlando della quantità di libertà creativa che la HBO concede allo show, Druckmann ha dichiarato: "Non posso credere che ci abbiano permesso di strutturare la serie in questo modo, che abbiamo appena concluso la Stagione 2 e che la Stagione 3 avrà come protagonista - spoiler alert - Kaitlyn". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Last of Us 3: il creatore conferma un importante cambiamento nello show

