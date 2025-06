The Institute | Il trailer della serie ispirata al romanzo di Stephen King

MGM+ ha rilasciato il trailer di The Institute, la serie ispirata al romanzo di Stephen King. Un mix avvincente tra atmosfere dark alla X-Men: The New Mutants e l’energia giovane di Stranger Things, il tutto arricchito dall'inquietante mondo creato dallo scrittore. Questa produzione promette di catturare l’immaginazione di fan e nuovi spettatori, portandoli in un viaggio tra mistero e soprannaturale. La suspense è ormai alle porte: non resta che scoprire come si svilupperà questa intrigante storia.

MGM+ ha svelato il trailer di The Institute, la serie ispirata al romanzo omonimo firmato da Stephen King. La nuova serie in arrivo su MGM+ si è mostrata quest'oggi con un primo trailer molto interessante che sembra miscelare le ambientazioni dark di X-Men: The New Mutants e la narrativa giovanile presente nella serie di successo Stranger Things, il tutto ispirandosi ad un racconto di Stephen King, da molti considerato una sorta di prequel di "Firestarter". La serie TV di otto episodi mette al centro della trama un misterioso istituto che sfrutta le abilità telecinetiche e telepatiche presenti in alcuni ragazzini per sperimentazioni, talvolta dolorose.

