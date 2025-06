The Dark Nightmare la recensione | la maternità è un incubo nel cupo Rosemary’s Baby norvegese

In un mondo dove l'incubo si mescola alla realtà, "The Dark Nightmare" di Kjersti Helen Rasmussen ci conduce in un viaggio disturbante tra jumpscare, incubi e gravidanze terrificanti. Questo horror norvegese, low budget ma sorprendentemente efficace, sfrutta tematiche familiari per creare un'atmosfera cupa e inquietante. Nonostante alcune ridondanze, il film riesce a scuotere gli spettatori, lasciandoli con una domanda: fino a che punto può spingersi la paura?

Jumpscare, incubi e gravidanze terrificanti nell'horror norvegese diretto da Kjersti Helen Rasmussen. In uscita con Bim Distribuzione, 'Derivativo' solitamente è un termine usato in senso dispregiativo, soprattutto dalla critica. Ma le idee migliori presenti in The Dark Nightmare, horror norvegese low budget opera prima di Kjersti Helen Rasmussen, appartengono a un già visto a cui la regista si è chiaramente ispirata. Dal sonno come luogo del pericolo di Nightmare - Dal profondo della notte alla maternità demoniaca di Rosemary's Baby, passando per la casa che vive, respira e ce la segreti poco rassicuranti (vi dice qualcosa Madre! Di Darren Aronofksy?), Rasmussen scrive e dirige una pellicola tetra e angosciante tutta giocata sulla tensione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Dark Nightmare, la recensione: la maternità è un incubo nel cupo Rosemary’s Baby norvegese

Arriva al cinema dal 11 giugno "The Dark Nightmare", l'horror norvegese con la protagonista di "Thelma".

