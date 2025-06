The Dark Nightmare il film horror norvegese è il Rosemary' s Baby nordico che denuncia le pressioni sociali sulle donne

Dal 11 giugno nei cinema, "The Dark Nightmare" di Kjersti Helen Rasmussen porta sul grande schermo un horror norvegese che spaventa e scuote, affrontando con coraggio le pressioni sociali sulle donne. Un inquietante viaggio attraverso parasonnie e sovrannaturale, che vi terrà col fiato sospeso. Preparatevi a immergervi in un incubo oscuro e potente, capace di restare impressi nella mente molto tempo dopo i titoli di coda.

The Dark Nightmare: il trailer dell'horror norvegese al cinema dall'11 giugno - Arriva al cinema dal 11 giugno "The Dark Nightmare", l'horror norvegese con la protagonista di "Thelma".

