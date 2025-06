The Crown Affair al Teatro Crystal di Collecchio

Al Teatro Crystal di Collecchio, "The Crown Affair" trasporta il pubblico in un affascinante viaggio nel cuore di New Orleans, 1869. Tra intrighi e alleanze segrete, le vite delle donne della città si intrecciano con destini che potrebbero riscrivere il loro futuro. Charles, Henri e Gustave Cahusac portano una missione dalla misteriosa Società Storica di Parigi, ma cosa nascondono davvero? Scopriamo insieme i segreti di questo avvincente spettacolo.

New Orleans, 1869. Nell'ufficio dei fratelli de Cahusac si intrecciano storie e destini che potrebbero cambiare per sempre la vita di alcune donne della città . Charles, Henri e Gustave Cahusac si presentano come emissari della prestigiosa Società Storica di Parigi, incaricati di una missione.

