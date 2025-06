The Boys 5 è già in pista Peccato solo che sarà l' ultima stagione della serie

Le avventure di The Boys si avviano verso il gran finale, lasciando i fan con un misto di emozioni e nostalgia. Dopo tanta attesa e speranze di un possibile proseguimento, la conferma che questa sarà l’ultima stagione ha scosso il cuore di tutti. Ma mentre si chiudono le porte a questa epica saga, nuovi capitoli come Gen V promettono di continuare a sorprenderci e a mantenere vivo l’universo creato da Kripke.

All'inizio ci siamo illusi. Quando il 14 maggio 2024 c'è stata la conferma della produzione di The Boys 5, abbiamo voluto credere che ci sarebbe stato dell'altro dopo. A distanza di poco tempo, però, è arrivata la doccia fredda: Eric Kripke, showrunner principale della serie, ha detto che la quinta stagione sarà la fine dello show, mentre continua il lavoro su Gen V e altri spin-off. Con la Godolkin University, assieme ad altri elementi, a comparire un po' ovunque. Cinque è un numero perfetto. Sono tante le occasioni in cui Eric Kripke ha dichiarato di volere “almeno 5 stagioni” per sviluppare appieno le storie di supereroi fin troppo umani ispirate all'omonimo fumetto di Garth Ennis and Darick Robertson, qui produttori esecutivi, e recentemente ha confermato che osserverà quel programma iniziale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - The Boys 5 è già in pista. Peccato solo che sarà l'ultima stagione della serie

