The Botafogo rivale di Atlético Tab al ‘Tucu’ Correa

L’arrivo di Joaquín Correa al Botafogo sta facendo parlare il mondo del calcio: un trasferimento che promette scintille e nuove emozioni. Dopo aver lasciato l’Inter, l’attaccante argentino firma un contratto fino al 2027, rafforzando le ambizioni del club brasiliano per la Coppa del Mondo di Club. Ma cosa c’è dietro questa mossa audace? Scopriamolo insieme, perché il mercato non si ferma mai!

2025-06-10 19:21:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Il botafogo ha confermato la firma di Joaquín Correa come rinforzo per la Coppa del Mondo di Club con un contratto fino al 2027. Con una pubblicazione sui social network, ha celebrato il Carioca Club L’arrivo dell’argentino da 30 anni, che è stato rilasciato dall’Inter Prima della conclusione del contratto Per accompagnare la squadra brasiliana nei Mondiali del club. La correra “Tucu” che ha iniziato la sua carriera professionale in Studenti Argentino, Ha trascorso 10 stagioni nel calcio europeo periodo in cui ha suonato nel Sampdoria Lui Siviglia, IL Lazio Lui Olympique de Marsiglia e il Tra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com