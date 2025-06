The Batman – Parte 2 | James Gunn fornisce un aggiornamento sul film

L’attesa cresce mentre James Gunn svela un nuovo aggiornamento su The Batman – Parte 2. Con il sequel DC di Matt Reeves ancora in fase di lavorazione, Gunn conferma l’importanza dell’universo di Reeves e la sua priorità per DC Studios. La sfida? Ricostruire un nuovo universo narrativo senza perdere di vista le radici di quella che è già una delle versioni più apprezzate del Cavaliere Oscuro. A...

James Gunn ha condiviso un nuovo aggiornamento su The Batman – Parte 2, mentre il sequel DC di Matt Reeves è ancora in lavorazione. Sebbene l’universo DC di Gunn sia una delle maggiori priorità della DC Studios, si stanno ancora esplorando i franchise Elseworlds, tra cui l’universo di The Batman, che continuerà a concentrarsi sulla versione di Reeves del Cavaliere Oscuro. A seguito delle voci secondo cui Reeves non dirigerà il sequel, che Gunn ha poi smentito la cosa, ma sono in molti a chiedersi ancora quale direzione prenderà il sequel. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

