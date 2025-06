The Backrooms Film A24 | Dal Fenomeno Virale al Cinema Cast e Dettagli

Dopo aver conquistato il web come fenomeno virale, l’horror ‘The Backrooms’ si prepara a sbarcare al cinema grazie a A24, celebre per le sue produzioni innovative. Con un cast stellare e la regia del promettente Kane Parson, il film promette di portare l’orrore su grande schermo in modo coinvolgente e originale. Scopriamo insieme i dettagli di questa attesa produzione che sta facendo tremare i fan del genere.

L'horror virale 'The Backrooms' arriva sul grande schermo prodotto da A24. Confermati nel cast Renate Reinsve e Chiwetel Ejiofor, regia affidata al giovanissimo creatore Kane Parson.

Cosa c'è dietro il fenomeno horror delle Backrooms Scrive wired.it: Nel contesto delle Backrooms, il concetto di spazi liminali si applica perché queste stanze senza fine rappresentano un ambiente che è al di là della nostra comprensione normale dello spazio e ...