Test Match estivi | un cambio nell’Italia per Namibia e Sudafrica

L’estate della Nazionale Italiana di rugby si preannuncia ricca di sfide e emozioni, con un’attenzione speciale alle prossime sfide contro Namibia e Sud Africa. Sabato 14 giugno a L’Aquila, il raduno segna l’inizio di un percorso cruciale per consolidare il gruppo e affinare le strategie in vista del Tour Estivo 2025. Sotto la guida esperta di Gonzalo Quesada, gli Azzurri sono pronti a lasciare il segno sul palcoscenico internazionale, scrivendo nuove pagine di successo.

La Nazionale Italiana Maschile di rugby si prepara a vivere un'estate intensa: sabato 14 giugno prenderà il via a L'Aquila il raduno in vista del Tour Estivo 2025. L'appuntamento segna l'inizio della fase conclusiva della stagione sportiva 202425 e sarà fondamentale per consolidare il gruppo e affinare il gioco in vista degli impegni internazionali. Sotto la guida del commissario tecnico Gonzalo Quesada, lo staff ha già avviato il percorso di preparazione con due raduni giornalieri e alcune riunioni tecniche, mirate a introdurre ai giocatori le metodologie di lavoro che accompagneranno l'Italia durante le sfide estive.

