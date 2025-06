Terzo memorial Carmine Franzese | raccolta fondi per il primo centro sarcomi del sud Italia

Il Terzo Memorial Carmine Franzese si trasforma in un atto di speranza e solidarietà, unendo le forze per un obiettivo ambizioso: realizzare il primo centro dedicato ai sarcomi nel Sud Italia presso l’Ospedale Santobono. Una sfida che nasce dall’amore dei genitori di Carmine e dalla volontà di fare la differenza. Continua a leggere per scoprire come puoi contribuire anche tu a questa importante causa.

Il memorial, voluto dai genitori del giovane scomparso per tumore, ha come obiettivo la creazione del primo centro sarcoma del sud Italia all'interno del Santobono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

