Terzo mandato un trucchetto per salvare la faccia

Il dibattito sul terzo mandato si fa sempre più acceso, come un gioco di strategia tra le mura di via della Scrofa. Non è ancora ufficiale, ma i numeri sembrano già pronti a giocare. Questa mossa, se approvata, potrebbe rappresentare un colpo decisivo per Fratelli d’Italia, consolidando il controllo nel Veneto e scuotendo le vele del panorama politico italiano. Ma quali saranno le conseguenze di questa partita a scacchi?

Il dado non è tratto, ma qualcuno ha già buttato i numeri sul tavolo. A via della Scrofa si ragiona in modalità risiko: dare il via libera al terzo mandato per i governatori – tradotto: salvare Luca Zaia in Veneto – garantirebbe a Fratelli d'Italia un triplo colpo da maestro. Uno: si tiene il Veneto blindato. Due: si lancia un siluro sotto la linea di galleggiamento del PD, dove Elly Schlein è ancora prigioniera del campano Vincenzo De Luca. Tre: si manda un messaggio chiaro agli alleati sempre meno allineati. Il punto è che si vuole evitare a tutti i costi il cappotto alle prossime regionali d'autunno ovvero il 4-1 a favore dei tre tenori Schlein Conte Bonelli.

