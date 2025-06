Terzo mandato Tajani | Anche Mussolini e Hitler hanno vinto le elezioni

Il dibattito sul possibile terzo mandato di Tajani sta nuovamente dividendo leforze politiche italiane, riaccendendo tensioni e confronti interni alla maggioranza. Mentre Lega e Fratelli d’Italia sembrano aprire alla discussione, Forza Italia, con Antonio Tajani, resta ferma nel suo rifiuto, ribadendo che la posizione non è cambiata. In un momento cruciale, il quadro politico si fa incerto: quali saranno le prossime mosse?

Il dibattito sul terzo mandato sta nuovamente spaccando la maggioranza. Con la Lega favorevole da tempo e l'apertura di Fratelli d'Italia, almeno secondo quanto affermato da Giovanni Donzelli a inizio giugno, la palla è passata a Forza Italia. Il leader Antonio Tajani ha ribadito la posizione contraria del suo partito e detto che « non è cambiata ». Parola che ha ripetuto anche l'11 giugno durante un'intervista a Non stop news su Rtl 102.5. Il ministro degli Esteri, però, ha anche azzardato un paragone forte che ha sollevato polemiche. Ha affermato: «Non è una questione di volontĂ popolare, anche Mussolini e Hitler hanno vinto le elezioni, non è questo il ragionamento».