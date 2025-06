Terzo mandato Rubano | Se si estende per governatori allora anche per sindaci

Il dibattito sul terzo mandato, spesso limitato ai presidenti di regione, rischia di trascurare un aspetto fondamentale: le differenze tra i ruoli e le regole vigenti per sindaci e governatori. È giunto il momento di riflettere apertamente sulla questione, estendendo la possibilità del terzo mandato anche ai comuni con oltre 15.000 abitanti. Se vogliamo davvero parlare di democrazia, questa coerenza deve valere per tutti i livelli di governo.

Tempo di lettura: < 1 minuto “La discussione sul terzo mandato per i presidenti di regione non tiene conto delle diverse regole in vigore per i sindaci. Forse sarebbe opportuno aprire una riflessione franca e sincera su questo e estendere anche ai comuni con più di 15.000 abitanti la possibilità del terzo mandato. Se si parla di terzo mandato come espressione di democrazia, se e quanto varrà per i governatori dovrà valere anche per tutti i sindaci. Se a gran voce si chiede maggiore flessibilità per governatori, allora la si conceda anche ai sindaci”.  Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terzo mandato, Rubano: “Se si estende per governatori, allora anche per sindaci”

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Giorgia Meloni aveva dichiarato: "Non c'è un accordo tra i partiti della maggioranza per il terzo mandato dei governatori e dei sindaci delle grandi città , per come la vedo io sarebbe incoerente visto che nella proposta di legge sul premierato abbiamo messo il l

La proposta di un terzo mandato per governatori e sindaci è naufragata, rivelando tensioni interne nella Lega e conflitti con Fratelli d'Italia. Salvini riconosce la sconfitta, mentre i governatori lamentano la mancanza di riconferma.

