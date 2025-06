Terzo mandato e pace fiscale | la Lega va avanti con decisione Ma Salvini avverte | No a scontri con gli alleati

Il dibattito sul terzo mandato e la pace fiscale infiamma il panorama politico italiano, con la Lega determinata a proseguire nel suo percorso. Tuttavia, Salvini invita alla responsabilità e al dialogo con gli alleati, mirando a evitare scontri che potrebbero compromettere l’unità di coalizione. La volontà è chiara: portare avanti le proprie battaglie senza esclusione di colpi, ma sempre nel rispetto del confronto e della collaborazione. La sfida ora è trovare un equilibrio tra determinazione e alleanze solide.

Il terzo mandato resta motivo di frizione tra Lega e Forza Italia. Ma, nel corso del consiglio federale che si √® svolto alla Camera, Matteo Salvini √® stato chiaro nell‚Äôinvitare i suoi a mantenere la calma ed evitare lo scontro con gli alleati. Il Carroccio √® deciso a ¬ęportare avanti, con decisione e senza alcuna incertezza¬Ľ il tema, ma la linea dettata dal segretario e trapelata dalla riunione a porte chiuse √® quella del confronto, non del muro contro muro. Apprezzamento, inoltre, √® emerso per le aperture su una nuova norma per tutte le regioni giunte da FdI. La pace fiscale ¬ęcomplementare ad altre proposte degli alleati¬Ľ. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it ¬© Secoloditalia.it - Terzo mandato e pace fiscale: la Lega va avanti ¬ęcon decisione¬Ľ. Ma Salvini avverte: ¬ęNo a scontri con gli alleati¬Ľ

