Terzo mandato asse FdI-Lega Ma Forza Italia alza le barricate

Il giorno dopo il risultato referendario, Giorgia Meloni non lascia spazio a fraintendimenti: con un selfie deciso, la premier di Fratelli d’Italia si mostra pronta a difendere le proprie posizioni, stringendo i pugni e mostrando determinazione. La scena è più di una semplice immagine: è un messaggio forte alle opposizioni e agli alleati, che si preparano a un nuovo capitolo di sfide politiche. La politica italiana sta vivendo un momento di grande tensione, e tutto è ancora da scrivere.

Il giorno dopo l?esito referendario, la premier e leader di Fratelli d?Italia Giorgia Meloni affida ai social il suo affondo con un selfie che la ritrae con la faccia di chi sta per. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Terzo mandato, asse FdI-Lega. Ma Forza Italia alza le barricate

In questa notizia si parla di: italia - terzo - mandato - asse

LIVE Internazionali d’Italia, Paolini al terzo set, Musetti avanti di un set contro Medvedev - Oggi è una giornata cruciale agli Internazionali d'Italia, con il tennis azzurro in evidenza. Lorenzo Musetti è in vantaggio di un set contro Daniil Medvedev e Jasmine Paolini è in campo nel torneo femminile.

L'Italia si trasforma - Una sfida Capitale. Guardare il Mondo e disegnare il futuro. Partecipa alla discussione

#FacebookLive #30maggio Camera, via libera al decreto sicurezza #effettogiorno #effettomondo Trump sotto assedio contrattacca Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Terzo mandato, Meloni valuta il sì. Contropartita (economica) a FI, Lega accontentata con Zaia e blitz pro De Luca per spaccare l'asse Pd-M5S; Terzo mandato, Meloni getta la palla nel campo del Pd; De Luca-Schlein, c’è il saluto ma sul no al terzo mandato si rafforza l’asse Manfredi-Fico.

Terzo mandato, asse FdI-Lega. Ma Forza Italia alza le barricate - Il giorno dopo l’esito referendario, la premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni affida ai social il suo affondo con un selfie che la ritrae con la faccia di chi sta ...

Terzo mandato, Meloni valuta il sì. Contropartita (economica) a FI, Lega accontentata con Zaia e blitz pro De Luca per spaccare l'asse Pd-M5S - it e poi lo stesso vicepremier, ministro degli Esteri e segretario azzurro Antonio Tajani, hanno affermato chia ...