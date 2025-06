Terribile incidente sulla Tuscolana scontro frontale con un bus Cotral | morto un 19enne

Un tragico incidente sulla Tuscolana scuote i Castelli Romani: uno scontro frontale tra un autobus Cotral e un'auto ha causato la morte di un giovane di appena 19 anni e il ferimento di altri passeggeri. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause. Restate con noi per aggiornamenti e dettagli su questa tragedia che ha sconvolto tutti.

Scontro tra autobus Cotral e automobile su via Tuscolana a Grottaferrata, Castelli Romani. Morto il conducente dell'auto, un 19enne, e feriti due passeggeri a bordo del bus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tuscolana - scontro - cotral - morto

Incidente sulla Tuscolana: scontro tra auto e bus Cotral, morto un giovane - Un drammatico incidente sulla Tuscolana ha sconvolto Roma questa mattina: un giovane ha perso la vita in uno scontro frontale tra un'auto e un bus Cotral.

