terremoto giudiziario in puglia si dimette delli donni assessore al bilancio fedelissimo di emiliano

Il panorama politico pugliese è scosso da un terremoto giudiziario che ha coinvolto direttamente Alessandro Delli Noci, stimato assessore al Bilancio e figura di spicco fedele a Emiliano. La sua recente autodimissione, avvenuta nell’ambito di un’inchiesta per presunta corruzione e voto di scambio, ha suscitato sconcerto e interrogativi sulla stabilità politica della regione. Un episodio che potrebbe segnare una svolta in un territorio già provato da tensioni e inchieste giudiziarie.

Terremoto politico in Puglia. Alessandro Delli Noci, fedelissimo del governatore Emiliano, si è dimesso da consigliere regionale del gruppo Con (il movimento fondato dal governatore) e, quindi, da assessore allo Sviluppo economico. Mister preferenze è indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Lecce per presunta corruzione e voto di scambio. Al termine dell’interrogatorio preventivo dinnanzi al gip di Lecce, Angelo Zizzari, Delli Noci ha formalizzato il passo indietro a mezzo pec. Puglia, si dimette l’assessore Delli Noci. L’interrogatorio è durato meno di un’ora e all’uscita da Palazzo di giustizia, l’ormai ex assessore, accompagnato dagli avvocati Giuseppe Fornari e Luigi Covella, non ha rilasciato dichiarazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it