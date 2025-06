Terranuova conclusi i lavori di manutenzione al cimitero di Malva-Persignano

Terranuova si conferma ancora una volta impegnata nel valorizzare il proprio patrimonio storico e sociale. Con la recente conclusione dei lavori di manutenzione al cimitero di Malva-Persignano, l’amministrazione comunale dimostra attenzione e cura verso le frazioni, garantendo spazi pubblici più sicuri e dignitosi per tutti i cittadini. Un passo importante che rafforza il senso di comunità e rispetto per le nostre radici, dimostrando che il futuro si costruisce partendo dalle basi.

Arezzo, 11 giugno 2025 – Proseguono gli interventi di manutenzione promossi dall'amministrazione comunale di Terranuova nelle frazioni, con l'obiettivo di valorizzare e mantenere in condizioni ottimali gli spazi pubblici del territorio. Si sono appena conclusi importanti lavori al cimitero di Malva-Persignano, finalizzati al miglioramento delle condizioni strutturali e funzionali del complesso. L'intervento ha riguardato il ripristino di una porzione del muro di confine, la sistemazione della pavimentazione all'ingresso, la manutenzione della colonna del cancello, la regimazione delle acque meteoriche nei campi cimiteriali e, in un secondo momento, anche il ripristino dei pluviali del blocco centrale del cimitero.

