Terni selezioni per la Biennale | Risvegliamo la cultura in città dopo anni di torpore

Terni si prepara a riscoprire la sua anima culturale con le selezioni per la Biennale di Roma, un'occasione di rinascita dopo anni di silenzio artistico. L’assessore Michela Bordoni e la dottoressa Anna Peretti hanno svelato oggi le iniziative che dal 14 al 20 dicembre offriranno nuove opportunità ai talenti locali. Un passo importante per riaccendere l’attenzione sulla cultura cittadina e valorizzare il suo potenziale, dimostrando che Terni torna protagonista del panorama artistico nazionale.

Due distinte selezioni per la Biennale di Roma. L'assessore alla cultura Michela Bordoni e la dottoressa Anna Peretti hanno presentato le iniziative nel corso della mattinata di oggi – mercoledì 11 giugno – presso la sala Pirro di Palazzo Carrara. Dal 14 al 20 dicembre la prima selezione dedicata.

