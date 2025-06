Terni selezioni per la Biennale | Risvegliamo la cultura in città dopo anni di torpore

Terni si prepara a risvegliarsi culturalmente, tornando al centro dell'attenzione artistica con due selezioni per la Biennale di Roma. Dopo anni di stagnazione, l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Michela Bordoni e dalla dottoressa Anna Peretti, annuncia un grande rilancio culturale. Dal 14 al 20 dicembre, la prima selezione prenderà vita, aprendo le porte a nuove opportunità e stimolando il fermento creativo cittadino. Una rinascita che promette di riportare Terni sulla scena internazionale.

Due distinte selezioni per la Biennale di Roma. L’assessore alla cultura Michela Bordoni e la dottoressa Anna Peretti hanno presentato le iniziative nel corso della mattinata di oggi – mercoledì 11 giugno – presso la sala Pirro di Palazzo Carrara. Dal 14 al 20 dicembre la prima selezione dedicata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, selezioni per la Biennale: “Risvegliamo la cultura in cittĂ dopo anni di torpore”

