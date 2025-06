Terni macchine danneggiate in sequenza | furti e vandalismo in pieno centro

Un risveglio amaro quello di questa mattina a Terni, dove furti e vandalismo hanno messo a segno un colpo dopo l’altro nel cuore del centro storico. Auto parcheggiate in via della Biblioteca sono state brutalmente danneggiate, con vetri infranti e oggetti preziosi sottratti. Questa ondata di criminalità mette in allarme i residenti e solleva importanti questioni di sicurezza da affrontare urgentemente. È fondamentale che le autorità intervengano per ripristinare la pace e la serenità di questa zona.

Un bruttissimo risveglio per alcuni residenti del centro storico. Alcune auto parcheggiate in via della Biblioteca infatti sono state prese di mira, nel corso delle prime ore di oggi – mercoledì 11 giugno. Danneggiati principalmente i vetri dei finestrini dei veicoli, con l'obiettivo di prelevare.

