Terni Leanne e Giacomo in cammino | Dieci euro per ogni chilometro percorso Sensibilizzare e far conoscere il deficit di Ugdh

Leanne e Giacomo, due avventurosi appassionati di viaggi e solidarietà, hanno deciso di unire il loro amore per l’esplorazione a una causa importante: sensibilizzare sul deficit di GUDH. Con un progetto che prevede di donare dieci euro per ogni chilometro percorso, si preparano a vivere un’indimenticabile avventura lungo il cammino di Santiago fino a Finisterre e Muxía. Un viaggio che promette di essere non solo fisico, ma anche un potente messaggio di speranza e consapevolezza.

“Siamo due appassionati di ‘suole consumate’ e ci siamo regalati in sogno di una vita”. Giacomo Giorgi e Leanne Frezzini partiranno alla volta di Lisbona (il prossimo 1 luglio) per percorrere oltre 800 chilometri lungo il cammino di Santiago, sponda portoghese. Arriveranno a Finisterre e Muxía. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, Leanne e Giacomo in cammino: “Dieci euro per ogni chilometro percorso. Sensibilizzare e far conoscere il deficit di Ugdh”

In questa notizia si parla di: leanne - giacomo - cammino - terni

Terni, Leanne e Giacomo in cammino: “Dieci euro per ogni chilometro percorso. Sensibilizzare e far conoscere il deficit di Ugdh” - Terni, Leanne e Giacomo si preparano a un'impresa straordinaria: percorrere oltre 800 km lungo il Cammino di Santiago, con una motivazione profonda.

Terni, Leanne e Giacomo in cammino: “Dieci euro per ogni chilometro percorso. Sensibilizzare e far conoscere il deficit di Ugdh”; Terni: Il lungo cammino di solidarietà di Giacomo e Leanne per il Progetto Flavia; Terni in cammino con Flavia: una sfida di 800 chilometri per sconfiggere il deficit di Ugdh.

Da Terni a Terni camminando tra fede e natura lungo i sentieri dei pellegrini Da ilmessaggero.it: Questo l'incipit della presentazione del Cammino dei Protomartiri Francescani.