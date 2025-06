Terni lavori di manutenzione straordinaria del Servizio Idrico Integrato | diverse zone della periferia coinvolte

A Terni, la notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno si preannuncia movimentata: sono in programma lavori di manutenzione straordinaria del servizio idrico integrato nelle zone periferiche. Dalle 22 alle 4, le vie interessate saranno interessate da interventi che migliorano l’efficienza e il servizio, anche se potrebbero causare qualche disservizio temporaneo. Il cantiere è un passo importante per garantire un futuro più sostenibile e affidabile alle nostre comunità.

Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di Terni, dalle 22 di venerdì 13 giugno alle 4 di sabato 14 giugno. Lo comunica il Servizio Idrico Integrato individuando le vie interessate dai rispettivi cantieri. Trattasi di aree periferiche della città.

In questa notizia si parla di: terni - lavori - manutenzione - straordinaria

