Terni la ‘Rosa d’Oro’ al gruppo ‘Mi Rifiuto’ | Un premio all’umile quanto prezioso lavoro a servizio della città

La XXXVIII edizione della ‘Festa delle Rose’ si conclude con emozioni intense e riconoscimenti meritatissimi. La serata, dedicata a premiare il talento e la bontà, ha visto trionfare giovani eccellenze come Viola Catallo, campionessa di minimoto, e molti altri protagonisti di un impegno umile ma prezioso per la nostra comunità. Un brindisi alle passioni e ai valori che rendono Terni una città straordinaria, pronta a celebrare ancora molte altre storie di successo e solidarietà.

La XXXVIII edizione della ‘Festa delle Rose’ è giunta al termine. Come ormai da tradizione la serata conclusiva è coincisa con la premiazione de ‘La Rosa d’Oro’ e del ‘Sentiero della bontà’. Sono stati premiati con la Rosa d’Argento Viola Catallo giovanissima campionessa di minimoto e Alessandra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, la ‘Rosa d’Oro’ al gruppo ‘Mi Rifiuto’: “Un premio all’umile quanto prezioso lavoro a servizio della città”

