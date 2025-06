Terni la ‘Rosa d’Oro’ al gruppo ‘Mi Rifiuto’ | Un premio all’umile quanto prezioso lavoro a servizio della città

Terni si tinge di emozioni e gratitudine nella suggestiva cornice della ‘Festa delle Rose’. La serata conclusiva, all'insegna di riconoscimenti e celebrazioni, ha visto trionfare il valore del lavoro umile e prezioso al servizio della comunità. La consegna de ‘La Rosa d’Oro’ e del ‘Sentiero della bontà’ ha premiato eccellenze e altruismo, ricordandoci che il vero splendore risiede nella generosità e nell’impegno quotidiano. E così, anche quest’anno, Terni si conferma un esempio di cuore e passione.

La XXXVIII edizione della 'Festa delle Rose' è giunta al termine. Come ormai da tradizione la serata conclusiva è coincisa con la premiazione de 'La Rosa d'Oro' e del 'Sentiero della bontà'. Sono stati premiati con la Rosa d'Argento Viola Catallo giovanissima campionessa di minimoto e Alessandra.

