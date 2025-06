Terni firmato l’accordo di programma per la riconversione del sito di Ast

La firma dell’accordo di programma per la riconversione di Ast a Terni segna un passo decisivo verso un futuro più sostenibile e innovativo. Con un investimento di 557 milioni di euro fino al 2028, l’obiettivo è trasformare il sito in un esempio di eccellenza industriale rispettosa dell’ambiente. Questa importante iniziativa rappresenta un’opportunità unica per rilanciare l’economia locale e promuovere tecnologie all’avanguardia, aprendo nuove prospettive di crescita e sviluppo per il territorio.

Terni, 11 giugno 2025 – E’ stato firmato al ministero delle Imprese e del made in Italy l' Accordo di programma per l'attuazione del Progetto integrato di messa in sicurezza e di riconversione industriale del sito di Acciai speciali Terni. Il piano economico-finanziario prevede un investimento iniziale da parte di Ast di 557 milioni nel periodo fino al 2028, destinati all'efficientamento e miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali degli impianti produttivi, a cui seguirà in una seconda fase da 573 milioni di euro. A siglare l'intesa rappresentanti dei ministeri dell'Imprese, dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e di quello del Lavoro, Regione Umbria, con la presidente Stefania Proietti, Invitalia, Ast e Acciaieria Arvedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terni, firmato l’accordo di programma per la riconversione del sito di Ast

