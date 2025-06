Ternana summit tra Liverani e D’Alessandro Il tecnico | Oggi mi è difficile guardare al domani

La piazza rossoverde aspetta con trepidazione aggiornamenti sulla permanenza di Fabio Liverani, tecnico stimato dalla tifoseria. Dopo un incontro tra Liverani e D’Alessandro, l’incertezza regna sovrana, alimentata dalla delusione post-partita. La fiducia nella società e nel tecnico rimane, ma il futuro appare ancora incerto. In questo clima di tensione, tutti sperano in notizie positive che possano ridare entusiasmo alla tifoseria e riportare serenità all’ambiente.

La piazza confida in notizie positive in merito alla permanenza di Fabio Liverani sulla panchina rossoverde. Il tecnico, che ha un contratto con scadenza 30 giugno 2028, nell’immediato post partita di Pescara, di certo complice la forte delusione, aveva lasciato dedurre qualche dubbio in merito: "Oggi mi è difficile guardare al domani – la sua risposta, in quella conferenza stampa, a precisa domanda in merito – e faccio fatica a digerire le sconfitte, a maggior ragione quelle immeritate come questa. Ho bisogno di tempo. Tra due-tre giorni mi vedrò con la proprietĂ ". E come ipotizzato, sembra abbia incontrato nel tardo pomeriggio di ieri il presidente Stefano D’Alessandro per fare un primo punto dopo la mancata promozione e si spera per iniziare a programmare la stagione 20252026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net