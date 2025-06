Termovalorizzatore di Borsano Via alla riqualificazione energetica

Il revamping del termovalorizzatore di Borsano segna un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile, con un investimento di circa 21 milioni di euro. Questa fase di riqualificazione energetica e ambientale mira a ottimizzare la produzione di energia, migliorare i processi ecologici e modernizzare il sistema di monitoraggio. Il progetto rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione possa trasformare il settore dei rifiuti in una risorsa preziosa per la comunità.

Ricorso al Tar sul turbogruppo di Borsano - Le vicende di Franco Tosi Meccanica e del termovalorizzatore gestito da Neutalia a Borsano si sono di recente intrecciate...

