Tentò di uccidere la ex fuori da un supermercato di Giussano | condannato a 10 anni

Giussano (Monza Brianza), 11 giugno 2025 - A dicembre ha costretto la sua ex a salire sulla sua auto nel parcheggio del centro commerciale in via Prealpi a Giussano, l'ha colpita ripetutamente al volto, ha tentato di strangolarla con un cavo usb e poi l'ha colpita con una coltellata alla schiena, tra le persone indifferenti alle sue urla. A salvarla un angelo custode, un automobilista che finalmente si è fermato, l'ha fatta salire e l'ha portata lontano dalla morte. Said Cherrah ventiseienne di Broni che in poco più di un anno ha collezionato una quantità di imputazioni Per questa terribile vicenda, accaduta a una 24enne di origine marocchina di Erba, la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella ha condannato a 10 anni di reclusione (2 anni in più di quelli chiesti dalla Procura) nel processo con il rito abbreviato per tentato omicidio Said Cherrah, il 26enne anche lui di origini marocchine residente a Broni nel Pavese, in carcere e già condannato dal Tribunale di Como a 11 anni di reclusione per avere gettato acido in faccia alla stessa ragazza, alla quale in aula ha giurato la morte, minacciando anche la legale della giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it