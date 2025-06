Tentato omicidio nel segno del clan della Scu | tre condanne per 47 anni di reclusione

Un grave episodio scuote Brindisi, dove il clan della Scu ha compiuto un tentato omicidio, portando a condanne per un totale di 47 anni di reclusione. Dopo intense ore di deliberazione, i giudici hanno emesso la loro sentenza, segnando un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato. La giustizia ha così fatto luce su un’altra pagina difficile della città , riaffermando il suo impegno nel combattere la criminalità .

BRINDISI - Dopo alcune ore di camera di consiglio il presidente Maurizio Saso e i giudici Leonardo Convertini e Ambrogio Colombo sono rientrati nell'aula Metrangolo del tribunale di Brindisi. Hanno letto il dispositivo di condanna a carico di quattro imputati, accusati a vario titolo di un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Tentato omicidio nel segno del clan della Scu: tre condanne per 47 anni di reclusione

In questa notizia si parla di: tentato - omicidio - segno - clan

Milano: 13enne accoltellato con cane, un fermo per tentato omicidio. Ritrovata l'arma del delitto - Un grave episodio di violenza ha scosso Milano, dove un tredicenne è stato accoltellato mentre era con il suo cane.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tentato omicidio nel segno del clan della Scu: tre condanne per 47 anni di reclusione; Resta in cella l'ex boss del clan Sarno: fermo convalidato per il tentato omicidio a Brescia; Strage del Bacardi, 39 anni fa l'agguato che cambiò la mafia foggiana. Fu l'inizio del dominio dei clan locali.

Volevano rapire un membro del clan rivale per conquistare la piazza di spaccio - La Polizia ha arrestato a Bari dieci persone, tutti con precedenti penali, di età compresa tra i 25 ed i 47 anni, con l'accusa di aver partecipato al tentato omicidio di altri due pregiudicati ...

Chi è il 14enne fermato per tentato omicidio: la paranza delle Case Nuove, i tatuaggi con le iniziali del boss - Eccolo qui, il ragazzino finito in manette sabato scorso, con un'accusa pesante: tentato omicidio e con l'aggravante ...

Agguato a Cardito, le indagini su Antonio Vitale e la camorra nei feudi del clan Moccia - La Squadra Mobile cerca di ricostruire la figura di Antonio Vitale, il 56enne ucciso a Cardito (Napoli); dietro l'omicidio potrebbe esserci un nuovo riequilibrio ...