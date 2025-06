Tentano il cavallo di ritorno con una bici elettrica ma vengono arrestati

Tentano il classico cavallo di ritorno con una bici elettrica, ma finiscono in manette. Avevano chiesto 350 euro per restituire un furto, ma i carabinieri di Santa Maria Capua Vetere li hanno catturati sul fatto. Due giovani di Marcianise, di 28 e 26 anni, sono stati arrestati con l’accusa di ricettazione ed estorsione. La vicenda mette in luce come le truffe e le intimidazioni possano tornare contro i perpetratori, fermati sul loro stesso campo.

Avevano chiesto 350 euro per restituire una bici elettrica rubata, ma sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri. È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, dove due giovani di Marcianise, di 28 e 26 anni, sono finiti in manette con l’accusa di ricettazione ed estorsione. I due. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Tentano il “cavallo di ritorno” con una bici elettrica ma vengono arrestati

In questa notizia si parla di: bici - elettrica - arrestati - tentano

Engwe Engine Pro 2.0: la prova della bici elettrica che vi porterà ovunque - L'Engwe Engine Pro 2.0 è la bici elettrica ideale per ogni avventura. Robusta e potente, si fa notare nel panorama affollato del settore, anche se presenta un sistema di sicurezza da rivedere.

Ne parlano su altre fonti

Rubano una bici elettrica da un negozio e tentano la fuga ma vengono fermati con il taser; Alatri, arrestato pregiudicato per furto aggravato di bici elettrica; Dipendenti di un ristorante assistono al furto di una bici a Como: botte con i ladri prima di farli arrestare.

Caserta, tentano di rubare bici elettrica: sorpresi con arnesi da scasso - Arrestati e sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, restano in attesa del giudizio di ...

Sirmione, tentano di rubare due bici elettriche a due turisti tedeschi: arrestati - Tentavano di rubare due bici elettriche parcheggiate, con tanto di antifurto, da due turisti tedeschi nel centro di Sirmione.