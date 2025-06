Tentano di rubare auto intercettati dalla polizia | spari e inseguimento in città

Un'auto tentata di furto intercettata dalla polizia si trasforma in un inseguimento mozzafiato tra spari e sirene nella notte di Brindisi. La tensione raggiunge il suo apice con residenti terrorizzati che assistono impotenti a un vero e proprio show di violenza. La città si sveglia nel caos, chiedendosi come possa tornare la pace in un quartiere sconvolto da episodio così drammatico. La vicenda promette sviluppi ancora più sorprendenti.

BRINDISI – Sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Poi c'è stato un inseguimento. Numerosi residenti del rione Commenda si sono svegliati nel cuore della notte, allertati da un grande trambusto. Qualcuno ha anche scritto un post sul suo profilo Facebook, parlando di "far west".

