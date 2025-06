Tenta il furto in un negozio di via dei Mille | sorpreso dal proprietario e acciuffato

Nella tranquilla notte di Pastena, un giovane tentava di intrufolarsi in un negozio di bomboniere in via dei Mille, ma è stato prontamente sorpreso dal proprietario, avvisato da un conoscente. La reazione rapida ha portato all’acciuffo del ladro prima che potesse portare a termine il furto. Un episodio che dimostra come la vigilanza e la solidarietà cittadina siano le armi più efficaci nella lotta alla criminalità, rafforzando il senso di sicurezza di tutta la comunità.

Tentato furto, nella notte, a Pastena: un giovane è stato sorpreso in un negozio di bomboniere in via dei Mille, mentre tentava di impossessarsi della merce. A sorprenderlo in flagranza, il proprietario dell'esercizio che, avvisato da un conoscente si è recato sul posto e ha tentato di fermarlo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Tenta il furto in un negozio di via dei Mille: sorpreso dal proprietario e acciuffato

