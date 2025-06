Tennis | ai play off il Tc Padova maschile e ai play out il Plebiscito femminile

Dove il tennis e la passione si incontrano, il Tc Padova maschile conquista i play off con 15 punti, mentre il Plebiscito femminile affronta i play out, segnando un finale di stagione emozionante. Due storie di determinazione e sfide sul campo che continuano a scrivere il futuro di questi talentuosi team padovani. La stagione è appena iniziata: scopriamo cosa riserverà il prossimo capitolo!

Conclusa la regular season della serie B delle due squadre padovane impegnate nel campionato di B1 maschile Tc Padova e femminile Plebiscito. I verdetti mandano ai play off il Tc Padova maschile e alla retrocessione il Plebiscito femminile. Tc Padova in testa al girone con 15 punti, inserito. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Tennis: ai play off il Tc Padova maschile e ai play out il Plebiscito femminile

Lerici Sport sconfitto dal Plebiscito Padova: 6-7 nella semifinale play off - Nel tense semifinale dei playoff, Lerici Sport viene sconfitta dal Plebiscito Padova con un punteggio di 7-6.

