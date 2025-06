Tenere il basso per non far sfiorire le viole

Tenere il basso per non far sfiorire le viole: un gesto semplice ma carico di significato. Questo 2025 si sta profilando, anche se ormai la metà è passata. Per me, è stato un anno intenso, segnato da riflessioni e cambiamenti. A cinquantasei anni, si comincia a capire che la vita, come un giardino, richiede cura e attenzione prima che tutto si appassisca. E così, è arrivato il momento di dedicarsi a ciò che conta davvero...

Questo 2025 si sta profilando, sempre che si possa parlare di profilazione quando abbiamo quasi scavallato la sua metà, come un anno piuttosto impegnativo per me, da un punto di vista personale. Ho compiuto cinquantasei anni, e avere cinquantasei anni comporta, è fisiologico, che nel tempo la vita cominci a perdere pezzi, anche importanti. In realtà, lo so bene, la vita comincia a perdere pezzi ben prima dei cinquantasei anni, attenzione, ma per una serie di dinamiche che faticherei a spiegare qui e ora, questo 2025 mi sta ponendo di fronte a questa faccenda dell’incedere del tempo con una certa marcata ostinazione, oltre che con una frequenza che rischierebbe di diventare routine, non fosse che le perdite e le conseguenti assenze non credo possano rientrare mai nella routine. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tenere il basso per non far sfiorire le viole

