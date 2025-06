Temptation Island | svelata la prima coppia | le dichiarazioni

Temptation Island torna a scaldare i cuori dei telespettatori con emozioni e sorprese. Questa volta, ad aprire il sipario sono Alessio e Sonia, una coppia che si prepara a mettere in discussione i propri sentimenti sotto gli occhi di tutti. Tra dichiarazioni emozionanti e colpi di scena, si prospetta un’edizione da non perdere. Ma quali rivelazioni ci riserveranno le prossime puntate? Restate con noi per scoprire ogni dettaglio.

Temptation Island svelata la prima coppia: Alessio e Sonia. Ecco le prime dichiarazioni dei nuovi concorrenti. Temptation Island, la nuova edizione sta per tornare. Il reality show piĂą amato ed atteso dell’estate è pronto a sorprendere i telespettatori. Al timone come ogni anno, Filippo Bisciglia condurrĂ il viaggio nei sentimenti delle sei coppie che saranno le uniche protagoniste di questa nuova avventura. Leggi anche “Caro Presidente, il tempo vola”, Mediaset ricorda Silvio Berlusconi Le prime dichiarazioni della prima coppia. Il reality show quest’anno andrĂ in onda direttamente dalla Sardegna alla Calabria, nel resort Calalandrusa a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Temptation Island: svelata la prima coppia: le dichiarazioni

