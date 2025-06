Temptation Island Sonia e Alessio sono la prima coppia ufficiale | il video di presentazione

L’attesa è finita: Sonia e Alessio sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island, pronti a mettere in scena le loro emozioni e le sfide di un amore turbolento. Nel video di presentazione sui social hanno già catturato l’attenzione, lasciando intendere un percorso intenso e ricco di sorprese. Riusciranno a superare le tentazioni e a ritrovare l’armonia? Solo il tempo lo dirà, ma il loro viaggio promette scintille e colpi di scena.

Nelle ultime ore è stata finalmente presentata sui social la prima coppia ufficiale della nuova e attesa edizione di Temptation Island, Alessio e Sonia: "Il nostro rapporto è turbolento". 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, Sonia e Alessio sono la prima coppia ufficiale: il video di presentazione

#TemptationIsland 13, Alessio e Sonia M. sono la prima coppia ufficiale della nuova edizione! “Il nostro rapporto è turbolento, mi vivo le giornate con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire”, ha dichiarato lui nella clip Partecipa alla discussione

