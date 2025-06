Temptation Island | prima coppia svelata Alessio e Sonia sono due avvocati

La suspense è alle stelle: Temptation Island svela la prima coppia in gara. Alessio e Sonia, entrambi avvocati, promettono di portare passione e confronti intensi nel reality che partirà il 3 luglio. Una coppia pronta a mettere alla prova i propri sentimenti in un contesto esplosivo, tra tentazioni e scelte cruciali. La domanda ora è: chi uscirà rafforzato e chi si lascerà travolgere dagli eventi? Rimanete sintonizzati per scoprire il loro percorso.

A Temptation Island è stata svelata la prima coppia che parteciperà: si tratta di Alessio e Sonia M. Il reality prenderà il via il 3 luglio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Temptation Island: prima coppia svelata, Alessio e Sonia sono due avvocati

"Il nostro rapporto è turbolento, mi vivo le giornate con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire", ha dichiarato lui nella clip

Quando inizia Temptation Island 2025 Filippo Bisciglia sta scaldando i motori. La data ufficiale della prima puntata

