Temptation Island chi è Sonia M | età cognome lavoro Instagram

Sonia M., protagonista di Temptation Island 2025 in onda su Canale 5 dal 3 luglio, si appresta a svelare il suo percorso nel reality delle tentazioni. Con il fidanzato Alessio, pi√Ļ giovane di nove anni, affrontano le sfide di una relazione segnata da problemi e incomprensioni. La loro storia, la prima di questa edizione, promette emozioni forti e colpi di scena. Scopriamo insieme cosa ha spinto Sonia a partecipare e cosa ci aspetta questa estate.

Sonia M. è una dei partecipanti di Temptation Island 2025, che inizia su Canale 5, in prima serata, il 3 luglio. La donna partecipa al reality show delle tentazioni con il fidanzato Alessio, più giovane di lei di nove anni. La coppia, la prima di questa edizione presentata dal programma, dimostra sin da subito di avere non pochi problemi. La loro relazione non procede bene ormai da diverso tempo. In particolare, la donna racconta di aver notato un allontanamento da parte del fidanzato, il quale invece ammette di provare da tempo delle emozioni negative che gli creano sofferenza. Ma vediamo insieme chi è Sonia.

DA FOGGIA A TEMPTATION ISLAND Alessio e Sonia, lei gi√† nel cda di Amgas, prima coppia annunciata: ‚ÄúRapporto turbolento, cerchiamo risposte‚ÄĚ Partecipa alla discussione

Chi sono Alessio e Sonia M di Temptation Island? Età e Instagram - Nome e Cognome : Alessio e Sonia M Data di nascita : Alessio è del 1986 , Sonia M è nata nel 1977 Età : Alessio ha 39 anni; Sonia M ha 48 anni Professione: sono entrambi avvocati Tatuaggi: Alessio ha ...

Temptation island 2025 svelata la prima coppia: gli avvocati alessio e sonia e le reazioni sui social - temptation island 2025 torna su canale 5 con la coppia di avvocati alessio e sonia, protagonisti di tensioni e dubbi social; debutto il 3 luglio con streaming su mediatel infinity.