Temptation Island 2025 sta per tornare con nuove emozioni, sfide e rivelazioni che terranno tutti col fiato sospeso. A poche settimane dall’inizio del reality condotto da Filippo Bisciglia e creato da Maria De Filippi, è stata svelata la prima coppia ufficiale: Alessio e Sonia. I loro profili Instagram hanno già acceso l’attesa tra i fan. Ma chi sono davvero questi protagonisti e cosa li attende nel programma? Scopriamolo insieme!

Temptation Island 2025 √® alle porte.¬† A poche settimane dal via del reality condotto da Filippo Bisciglia e ideato da Maria De Filippi e dalla sua casa di produzione, Fascino, √® stata svelata la prima coppia che parteciper√† al programma Mediaset.¬† Temptation Island 2025, i primi concorrenti. Il profilo Instagram ¬†ufficiale del programma ha pubblicato il¬†video di¬† Alessio ¬†e¬† Sonia, i primi due concorrenti. Si tratta di una coppia composta da due avvocati che hanno la necessit√† di mettere alla prova la loro relazione. Sonia ha 48 anni, Alessio 39. Nella clip emerge da entrambe le parti un rapporto √® turbolento con giornate quotidiane caratterizzate da emozioni negative che provocano malumori e sofferenze e di conseguenza un allontanamento dei sentimenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Temptation Island 2025, svelata la prima coppia: quando inizia il programma

