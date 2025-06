Temptation Island 2025 Maria De Filippi cancella l’incidente della barca

Manca ormai pochissimo all’attesissimo debutto di Temptation Island 2025, con Filippo Bisciglia pronto a guidarci tra passioni e tensioni. Le prime anticipazioni svelano novità sorprendenti, tra cui la decisione di Maria De Filippi di cancellare l’incidente della barca registrato durante le riprese. Una scelta che ha sorpreso molti, ma che promette di mantenere alta la suspense e il mistero su ciò che vedremo in questa nuova edizione.

Manca ormai pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025 e spuntano le prime anticipazioni sul reality condotto da Filippo Bisciglia, ma soprattutto sulle scelte di Maria De Filippi riguardo lo show. L’incidente della barca a Temptation Island 2025. Secondo alcune anticipazioni infatti l’incidente della barca di Temptation Island 2025, avvenuto durante le registrazioni della trasmissione, non andrà in onda. Il motivo? Maria De Filippi e la sua redazione avrebbero considerato ininfluente l’episodio. Le coppie infatti erano già scese sulla spiaggia del resort quando era avvenuto il fatto. Una vera e propria sorpresa per i telespettatori e i fan dello show che prima di andare in onda aveva già fatto discutere. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Temptation Island 2025, Maria De Filippi cancella l’incidente della barca

In questa notizia si parla di: temptation - island - maria - filippi

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Approfondimenti da altre fonti

Torna Temptation Island di Maria De Filippi, annunciata la prima coppia del 2025 (Alessio e Sonia): ma perché dovremmo vedere un programma del genere? È il grado zero del trash, ma…; Temptation Island 2025, Maria De Filippi cancella l’incidente della barca; Gli affari di Maria De Filippi a gonfie vele con la sua Fascino. E fa felice Pier Silvio Berlusconi: l'aiuto da Temptation Island e la decisione sui dividendi.

Temptation Island 2025, Maria De Filippi cancella l’incidente della barca - Maria De Filippi cancella l’incidente della barca a Temptation Island 2025: i motivi della sua scelta per la prima puntata dello show.