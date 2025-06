Temptation Island 2025 Alessio e Sonia M sono la prima coppia

L’attesa è finita: Temptation Island 2025 si prepara a tornare in grande stile, questa volta tra le meraviglie della Calabria. La prima coppia ufficiale confermata? Alessio e Sonia M., due animi pronti a sfidare il cuore e le tentazioni in nome dell’amore. Con Filippo Bisciglia alla guida, il reality promette emozioni forti e rivelazioni sorprendenti. La loro avventura sta per cominciare… e voi non potete perdervela!

L’amore non ha età, neanche a Temptation Island 2025. Manca sempre meno al ritorno del reality show estivo di Canale 5, quest’anno in scena dalla Calabria dopo i tanti anni trascorsi in Sardegna. Proprio per questo, è stata resa nota la prima delle nuove coppie disposte a mettere in gioco i loro sentimenti nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Coppie Temptation Island: gli avvocati Alessio e Sonia M.. La prima coppia della 13esima edizione è formata dagli avvocati Alessio e Sonia M. Segni particolari? L’uomo è nove anni più giovane della sua compagna: lui 39enne, lei 48enne. Ho scritto a Temptation perché il nostro rapporto è turbolento e quindi io mi vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressocché negative, che mi fanno soffrire sono le parole dell’uomo nella clip di presentazione del reality show. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Temptation Island 2025, Alessio e Sonia M. sono la prima coppia

È arrivato il momento di conoscere la prima coppia che parteciperà a #TemptationIsland: loro sono Alessio e Sonia M. Prossimamente su Canale 5! Partecipa alla discussione

#TemptationIsland 13, Alessio e Sonia M. sono la prima coppia ufficiale della nuova edizione! “Il nostro rapporto è turbolento, mi vivo le giornate con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire”, ha dichiarato lui nella clip Partecipa alla discussione

