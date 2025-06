Temptation Island 2025 Alessio e Sonia M | ecco la prima coppia

Alessio e Sonia M. sono la prima coppia annunciata di Temptation Island 2025, dando il via a un’estate ricca di emozioni e sorprese. Mentre l’attesa cresce, i fan si chiedono quali prove e tentazioni attendano i protagonisti di questa nuova edizione, che promette di tenere incollati al teleschermo con drammi, passione e colpi di scena. L’appuntamento è per giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5.

Quella di Alessio e Sonia M. - questo fa immaginare che ci sarà un’altra ragazza con lo stesso nome di battesimo all’interno del cast di questa edizione - è la prima coppia di Temptation Island 2025. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia prenderà il via giovedì 3 luglio in Prima serata su Canale 5 e già l’attesa dei telespettatori è alta. Temptation Island in onda il 3 luglio, Battiti Live il 7: novità e cosa aspettarsi “Sono Alessio, ho 39 anni e nella vita faccio l'avvocato - racconta lui -. Ho scritto a Temptation perché il nostro rapporto è turbolento e quindi io mi vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Temptation Island 2025, Alessio e Sonia M: ecco la prima coppia

